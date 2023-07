Le rappeur dévoile son nouveau clip réalisé par Rari Digital.

Alors que 42 Dugg continue de purger le reste de sa peine, le rappeur de Collective Music Group présente son dernier titre, "One Time". Un son dédié aux personnes qui n'ont jamais balancé des affaires judiciaires. Remplie des claps, cloches et sifflets habituels de la production de Détroit l'artiste se livre avec beaucoup de passion et d'énergie sur ce morceau.