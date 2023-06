Fivio Foreign doublement de retour avec "Drillin" et "One Night"

Entre poker et aventure d'un soir, les soirées du rappeur sont très occupées.

Fivio Foreign joue cartes sur table dans sa nouvelle vidéo, "Drillin". Réalisé par JLShotThat, Gaslty et Jix, le rappeur de Brooklyn se lance dans des titres menaçants au cours d'une partie de poker avec la sécurité de ses hommes armés. En plus de "Drillin", Fivio Foreign a également publié le clip de "One Night", dans lequel Fivio fait part de ses préférences en matière d'aventure sexuelle lors d'une réunion d'amis à la maison.

Les deux titres sont extraits de sa mixtape "Without Warning", on y trouve également sa dernière collaboration avec Kanye West dans "Concussions".