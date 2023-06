Avec Maud Elka.

Titaï dévoile un nouveau single dans le concept qu'il développe actuellement. Il accueille des artistes afin qu'ils s'expriment sur une de ses prods et leur demande "t dans quel mood" ? Son idée est que ce dernier reparte dans un mood plus positif. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Maud Elka comme vous pouvez le voir ci-dessous.