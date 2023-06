Il se questionne sur la richesse et la pauvreté.

Plus on a d'argent, plus on a de problème, en tout cas, c'est ce qu'analyse Dave East dans son nouveau son "Rich Problems". La vidéo met à l'honneur la capitale des Emirats Arabes Unis, dedans East explique la lutte des moins fortunés et les inconvénients qu'apporte la célébrité. Finalement, comment être heureux ? Entre simplicité et grosse voiture, il ne sait plus où donner de la tête...