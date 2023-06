Une vidéo animée à l'ambiance crépusculaire.

Memphis, Juicy J et La Chat, viennent de publier leur nouveau clip animé intitulé "Deadbeat", ce morceau est tiré du dernier album de J, "Mental Trillness". Cette vidéo a été réalisée par Animated By Ben. Dedans, on peut y voir les artistes qui sont grand comme des grattes ciel et qui reprennent le contrôle sur la ville.