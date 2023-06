Un extrait du dernier projet du duo parisien.

313 est de retour. Après avoir dévoilé "RVMA" le 17 juin dernier, le duo parisien composé de Boken et Okko vient de partager son tout nouveau projet : "RVMA II". Une sortie qui s’accompagne du clip de "Valeurs", une belle collaboration avec Oxmo Puccino produit par Hot Since 22 et mis en image par Baptiste Erondel et 313.