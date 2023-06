Un feat avec Alonzo.

Le titre est tellement bien choisi ! Les OG aka Original Gangsta sont souvent des anciens qui ont de l'expérience. Et de ça, Ol'Kainry et Alonzo n'en manquent pas même s'ils n'ont pas tout à fait le même âge. Mais peu importe, sur la prod, ce qui s'entend c'est leur rage et leur talent qui restent clairement intacts...