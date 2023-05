Logic en plein egotrip dans "Juice II"

Il est tellement fort quand il est énervé comme ça.

Alors qu'il avait fait fort au début de l'année en dévoilant son nouvel album "College Park", en février, Logic est déjà de retour avec de la nouveauté. Le rappeur vient de dévoiler le clip de son tout nouveau single, "Juice II", dans lequel on le retrouve dans un stade de baseball en train de kiffer sa life, puis au restaurant, sur scène, et plein d'autres moments où il veut nous montrer qu'il est à son prime en termes de carrière. Et quand on l'entend rapper comme ça, on se dit qu'il a raison. Et vous?