Lil Durk mélancolique dans le double clip de "Therapy Session / Pelle Coat"

Lil Durk vient tout juste de dévoilé son tout nouvel album, "Almost Healed", sorit le 26 Mai. Un projet très attendu, puisque Durk a continué à prendre de l'importance dans le game ces dernières années. D'abord taulier de la scène de Chicago, il est devenu une sorte de symbole des gars de la street, lui qui a grandi dans le fameux O-Block de la ville, un des quartiers les plus dangereux du pays. Chaque sortie est donc attendue au tournant, et pour celle-ci, Durkio aura mis les formes, en dévoilant le même jour que son album un double clip, avec la participation de la grande Alicia Keys. Les deux morceaux sont extrait du nouvel album, ils s'appellent "Therapy Session" et "Pelle Coat". Dans le premier, il discute avec Alicia Keys, parle de ses douleurs suite à la perte de deux de ses proches, et dans le second, il est plutôt en mode heureux d'être enfin sorti de l'enfer grâce à la musique. On vous laisse découvrir ça !