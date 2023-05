Un extrait de son album à venir.

Avec "Tu m'oublieras" Rémy raconte une histoire d'amour d'été intense et émouvante. Un camping au bord de plage, une rencontre entre deux jeunes et le décor est planté. Ce titre mélancolique aux sonorités dansantes et à la mélodie entrainante évoque immédiatement l'été et ses chaudes journées ensoleillées.