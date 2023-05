Un feat avec G-Eazy et Chance The Rapper.

De Chicago à la Bay Area, Vic Mensa est hors de contrôle sur sa nouvelle collaboration "$wish" avec Chance The Rapper et G-Eazy. Réalisé par Simon Chasalow, le clip rapide et furieux montre le trio en retard à partir de dîners somptueux et de motos. "$wish" est la suite de son dernier titre "Strawberry Louis Vuitton" de janvier.