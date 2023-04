Deux extraits de son premier projet, "Eastern Wind".

Elle provoque une nouveau souffle dans le rap game. Avec son rap infusé de plug, drill et dmv, Kay The Prodigy s'affranchit des nouveaux genres pour apporter sa touche de fraîcheur. Fin 2022, elle balançait "Eastern Wind", un premier projet en collaboration avec le producteur Mezzo Millo. Elle revient cette année avec deux nouveaux morceaux dans une version deluxe, qu'elle accompagne d'un double-clip : celui de "Crime Parfait" et "Abandonne Tù".