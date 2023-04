Harley met le feu avec "Supalife 6gnature"

Il continue sur son incroyable lancée.

Le rappeur Harley, qui nous vient de Villeneuve Saint Georges dans le 94, continue à faire parler de lui avec la suite de sa série de freestyles "SUPALIFE", commencée il y a un moment déjà. On en est désormais au sixième épisode, "Supalife 6Gnature", avec de l'afro-trap au menu. On sent que la recette est très maîtrisée, avec une instru qui n'est pourtant pas facile, puisqu'il y a assez peu de notes pour guider le flow. Mission réussie une fois de plus pour l'artiste, qui nous livre un clip street qui colle très bien au morceau !