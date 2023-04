Réunis par Snipes, les quatre artistes balancent un feu bouillant.

Une collaboration à l’international. M Huncho, Vicky R, Axell et Deva ont été réunis par Snipes à l’occasion du programme de mentorat SNIPES SOUND BOOTH pour un titre exclusif : "Brand New". Une performance où les quatre talents du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie et de l’Espagne se sont retrouvés à Paris pour cracher leur feu le plus bouillant sur une production de Roselilah.