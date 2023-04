Le rappeur d'Oakland n'avait rien sorti depuis plus d'un an suite au décès de sa mère.

G-Eazy fait un retour en grand pompe. Dans le titre "Tulips & Roses", il affirme son retour et son envie de dominer. Le clip, tourné intégralement à Paris (cocorico) et en noir et blanc, présente une ambiance proche du cinéma des années 20. La vidéo présente d'ailleurs plusieurs références au cinéma, comme les films "La Haine", "Inception" ou encore "Le Voyage dans La Lune" de Méliès.