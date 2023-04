Tyler, the Creator révèle le clip génial de "SORRY NOT SORRY"

Un extrait inédit qui figurera sur la version deluxe de "CALL ME IF YOU GET LOST" dont la sortie est prévue le 31 mars.





Connu pour ses visuels originaux, Tyler, The Creator se loupe rarement (pour ne pas dire jamais) quand il s'agit de clips vidéo. "SORRY NOT SORRY" ne déroge pas à la règle. Le rappeur de Los Angeles se présente au centre d'une pièce de théâtre, entouré d'autres versions de lui-même, habillés de façon à représenter les covers de ses anciens albums. Ils servent d'opposants au Tyler du "présent" alors qu'il demande pardon à plusieurs personnes, sa mère, ses amis ou ses ancêtres. Une idée insolite et très intelligente.