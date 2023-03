Un clin d'oeil à une instrumentale de 1995 produite par RZA.

En janvier, French Montana débutait l’année en grande pompe avec la sortie de "Coke Boys 6 : Money Heist Edition". Un nouveau projet qu’il réalise avec DJ Drama et qui, deux mois plus tard, se révèle dans le clip façon jeu vidéo de "RZA" en featuring avec Benny The Butcher. Un titre qui sample "Shadowboxin’", le titre de GZA du Wu-Tang Clan avec Method Man sorti en 1995.