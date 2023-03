H La Drogue a trouvé le bon "Filon"

Un feat avec 1PLIKÉ140.

H La Drogue débarque violemment dans le rap game avec son premier album "Drogue". Et, pour poursuivre dans cette voie, il a aussi balancé un clip issu de ce projet, l'évident "Filon" avec 1PLIKÉ140. Les deux sont sur le même label et issus des cités de Clamart, poser ensemble était donc une évidence. Les deux rappeurs se tirent vers le sombre et nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est lourd !