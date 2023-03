Un feat avec ZKR.

A priori, on se dit que les univers de ZKR et Imen Es n'ont rien en commun. Mais, comme la chanteuse raconte une histoire de prison, on comprend mieux pourquoi elle a choisi la rudesse du rappeur du Nord pour lui donner la réplique. Au final, cela donne un storytelling émouvant et réaliste.