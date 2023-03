Tous les dimanches soirs, Lamal vous attend dans L'Octogone sur Generations.

Dans ce nouvel épisode, Lamal reçoit Georgio, artiste talentueux et engagé. Il nous parle de son parcours musical et de son dernier album. Au-delà de la musique, Georgio nous livre sa vision du monde et ses convictions. Il nous rappelle l'importance de l'engagement et de la prise de parole, en particulier pour les artistes.