Un nouvel extrait de son album commun avec Hit-Boy.

Après "beat of a slow dance", Musiq Soulchild réitère en compagnie du producteur Hit-Boy et dévoile "i remember you my ex". L’artiste américain s’accroche à son ex, aux souvenirs et aux moments passés avec elle, sur une production entre hip-hop et R&nB. Un savoureux single extrait de son album en commun avec Hit-Boy, disponible le 10 mars.