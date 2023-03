Elle signe un gros retour.

Pour son grand retour, Shay n'a pas fait les choses à moitié avec un clip tourné à Kingston en Jamaïque, excusez du peu. Cela lui permet notamment de rappeler qu'elle est une "Jolie go" ce que confirme clairement les images. Avec ce son aux sonorités caribéennes, elle rappelle qu'elle n'est pas que la jurée de "Nouvelle école" où elle a rempilé une deuxième saison. On se prend donc à espérer à un projet un peu plus conséquent qu'un single !