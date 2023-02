Don Toliver balance "Leave The Club" avec GloRilla et Lil Durk

Un nouvel extrait de son prochain album "Love Sick", prévu pour le 24 février.

La fin du mois de février s’annonce bien. Plus d’un après la sortie de "Life of a DON", Don Toliver est de retour le 24 février prochain avec un nouvel album : "Love Sick". Après avoir déclarer sa flamme à Kali Uchis dans un featuring intitulé "4 Me", le rappeur dévoile un nouvel extrait de son projet à venir. Dans "Leave The Club", l'interprète de "No Idea" est accompagné de GloRilla et Lil Durk. Un titre en deux parties qui se clôture avec le rap puissant de GloRilla et qui s’illustre dans un clip sous forme d’une boucle infinie où Don Toliver sort d’une boîte de nuit.