Un nouveau single ultra entraînant.

"Make it shake, make it shake, make it shake", débite French Montana sur son nouveau single. En featuring avec 2Rare, les deux rappeurs se sont associés pour créer un véritable hymne good vibes et ultra entraînant. Le résultat ? C’est "Ratataaa", un titre pour danser et kiffer avec ses potes, comme dans le clip où les artistes sont entourés d’une immense foule dans un gymnase. À tour de rôle, chacun montre ses meilleurs pas de danse.