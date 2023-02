Elh Kmer balance un nouveau freestyle : "Old Boy (En attendant Vivaldi)"

Un morceau qui laisse présager la sortie d'un nouveau projet...

Il a rythmé l’année 2022 au fil des saisons. L’hiver, le printemps, l’été et l’automne, Elh Kmer dévoilait un EP intitulé "4SAISONS". Des projets en référence aux concertos de Vivaldi, dont le dernier en date, "AUTOMNE", est sorti à la fin du mois de novembre. En 2023, le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt poursuit ses clins d’oeil au célèbre compositeur italien avec un nouveau morceau : un freestyle intitulé "Old Boy (En attendant Vivaldi)".

Le morceau produit par Traplysse s’ouvre sur un air orchestral où se mêlent violons et clavecins. Puis un beat drill se lance et Elh Kmer balance son rap. Une prestation filmée par Killian Leite, où le rappeur se balade dans les rues de Paris. Le titre se clôture avec le retour des notes orchestrales. Un freestyle puissant qui laisse présager la sortie d’un nouveau projet, probablement intitulé "Vivaldi". On attend la suite avec impatience.