Bramsito en Live Session pour "Tous Les Mêmes"

Bramsito se livre ..

Après avoir dévoilé à son public trois albums à succès, l’artiste, pianiste et interprète revient au cœur de l’actualité musicale française avec, non seulement, un nouveau projet mais également un concept façonné et parfaitement réalisé.

En effet, chaque sortie de single sera accompagnée d’une Live Session et retracera le Storytelling de son album : centré sur le concept de Late Night Show, célèbre format d’émission télé typiquement américain mêlant humour, musique et interview, Bramsito se livrera en abordant divers sujets marquants de la préparation de son album et de sa carrière. Le tout hosté par une présentatrice d’exception : Crazy Sally, influenceuse et vidéaste web.

L’artiste dévoilera un quatrième projet entièrement abouti, travaillé et en parfaite cohérence avec son univers. Un projet de 10 titres dans lequel l’artiste convaincra sans nul doute, une nouvelle fois tous ses auditeurs, de sa faculté à déposer sa voix sur des mélodies en mettant l’accent sur l’émotion et la musicalité des instrumentales. Et à juste titre, puisque toutes les productions de ce projet sont totalement réussies, avec des sonorités terriblement efficaces fusionnées au flow populaire et très musical de Bramsito.

Découvrez la nouveau live session "Tous Les Mêmes" de "BRAMSITO" dès maintenant sur Générations :