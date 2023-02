My Men AG balance son nouveau morceau ''1ère KVSH''

Nouveau clip à découvrir ici

Né au Cameroun, My Men AG découvre la Suisse au cours de son enfance et grandit dans le quartier de la Servette à Genève.

My Men AG c'est avant tout de l'énergie brute, l’artiste utilise la spontanéité et l'authenticité comme méthode de travail et surprend souvent par son aisance technique sur ses différents styles de prédilection. Trap, drill, afrobeat, iMy Men AG sait maîtriser son flow et combiner ces genres afin de proposer un contenu original et novateur, tout en respectant les codes attendus par le public.

Passionné de danse depuis toujours, le rappeur intègre souvent dans ses titres des éléments qui font écho à cette deuxième passion. Gagnant d’un concours de freestyle il y a près d’une année, il prépare avec son crew des singles à prévoir tous les mois, qui constitueront sur premier EP.

Pour ce début de nouvelle année, le rappeur signe son retour avec un excellent nouveau titre qui s'intitule "1ère KVSH". un titre accompagné d’un clip en Color Leave qui fait écho au minimalisme ainsi qu'à l'efficacité de l'instrumentale teinté de Drill US. De belles choses sont à venir pour 2023, il faudra donc le suivre de très près.