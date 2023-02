Un gros feat avec Freeze Corleone.

Rim'K et Freeze Corleone font "Ekip" dans ce gros son, "Métaverse". A l'écoute, on se disait qu'évidemment, un featuring entre deux découpeurs de prods comme ces deux-là ne pouvaient pas rester sans images. Logiquement, quelques heures seulement après la sortie du son, le clip est apparu. On remarquera une fois encore l'exceptionnelle longévité de tonton qui est aussi très à l'aise avec la jeune génération.