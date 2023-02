Criminls balance le sombre "AR15"

Un extrait de son futur projet, "WW3"

En 2023, c’est la troisième guerre mondiale avec Criminls. Le rappeur de Noisy-le-Sec dévoile un nouvel extrait de son prochain projet : "AR15". Sur une instrumentale sombre signée Amine Farsi, il balance un flow menaçant. Un single qui s’accompagne d’un visuel bien vénère réalisé par Dima.

Le 13 janvier, il dévoilait "INTRO", le premier extrait de son projet "WW3" avec un trailer impressionnant, mettant en scène le rappeur et son équipe se préparant pour la guerre. À mesure que le visuel avance, les featurings du projet sont dévoilés : Freeze Corleone, Black Jack OBS, RWO, Ashe 22, Mezgo Di Pasta, Norsacce, ZNB, RAS, DIAF et Slim C. Une belle brochette de rappeurs qui annonce du lourd.