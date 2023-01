Un feat avec Jazze Pha, Slim Thug, Lil' Keke.

Bun B et le producteur Cory Mo rassemblent quelques-uns des meilleurs rappeurs du sud des Etats-Unis dans leur nouveau clip, "Mo Trill". Réalisé par Trill Art, la vidéo montre Bun, Slim, Keke et Jazze ave une collection de voitures sous l'autoroute de H-Town. La chanson est le titre phare de l'album "Mo Trill" de Bun B et Cory Mo.