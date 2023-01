Qui peut "Rivaliser" avec Nej' ?

Elle nous offre une incroyable version du morceau en exclu pour Générations !

L'artiste R&B toulousaine aux millions de vues accomplit une ascension fulgurante en ce moment et elle nous a fait l'honneur d'un live pour Générations. Elle a choisi de chanter son morceau "Rivaliser", extrait de son nouvel EP "SOS Chapitre 3" sortit en novembre 2022.

Nej', c'est plus de 4 millions de streams par mois sur Spotify, 72 millions d'écoutes pour son tube "Paro" sorti en 2021. Elle s'est faite connaître sur TikTok (1.3 million d'abonnés), Snapchat et Instagram, et est bien partie pour être la nouvelle sensation R&B des années à venir.