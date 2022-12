Lexical lâche son nouveau clip ''Bas Les Masques''

extrait de son nouvel album

Lexical est de retour, l'artiste vient de dévoiler le clip du titre éponyme de son nouvel album "Bas les masques".

Bercé depuis petit aux sons emblématiques de La Cliqua, c'est en 2013 que Lexical sort une première Net Tape "D'ombres et de lumières" mêlant morceaux solos et collaborations. Après une traversée du désert, il revient en 2019 avec son EP "Réflexions", suivi de son second EP « En perspective » sorti en 2020.

Aujourd’hui, accompagné par le label Diagram Music, Lexical vient de dévoiler son excellent nouveau projet qui s'intitule "Bas les masques". Un opus de 13 titres avec lequel l'artiste signe un retour fracassant, il vient d'ailleurs de dévoiler le clip du titre éponyme de son nouvel album.