Jarod "Termine 2022" à la sauce drill

Le Caméléon est toujours aussi bouillant.

Comme on arrive bientôt à la fin de l'année, vous le sentez : c'est l'heure de retrouver Jarod et son morceau qui "Termine" l'année en cours. Ça fait déjà plusieurs années que le rappeur de Paris Nord a lancé son concept, et il s'applique à chaque fois pour terminer l'année avec une masterclass. En 2022, la masterclass a forcément un bon goût de drill. On retrouve Jarod en train de débiter devant la caméra et on peut déjà dire qu'il s'agit d'un de ses meilleurs morceaux de fin d'année, puisqu'il découpe comme jamais avec un flow assez ouf. On vous laisse découvrir !