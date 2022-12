Le marseillais vient de dévoiler son nouveau clip.

FayV est bien décidé à s'imposer sur la scène française, lui qui a déjà une fanbase solide du côté de Marseille, sa ville. Vous l'aviez peut-être découvert avec Alonzo sur le morceau "J'ai Grandi", ou encore sur son tout premier clip, "C'est FayV", sorti au début de l'année. le voilà de retour avec un nouveau morceau bien street et énervé, dont le titre est "RAMSA 4". Au programme, du kickage, de l'egotrip et des histoires de rue, c'est carré, on valide !