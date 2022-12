Jeune mort a le "Coeur Cassé"

Nouvel extrait de son dernier EP "Avant L'Aube".

Nouvelle signature de la 75ᵉ Session, Jeune mort publie son nouvel album "Avant l'Aube" le 2 décembre dernier. Un premier clip est déjà sorti, celui de son featuring avec Limsa D'Aulnay. Cette fois, c'est un morceau en solo qu'illustre Jeune Mort à l'aide de Mike 237 (qui avait déjà réalisé le premier).

Le clip est une balade dans Paris et ses alentours. Un décor sombre et hivernal au début et à la fin, mais plus lumineux au milieu. Un clip qui illustre bien ce morceau introspectif. L'instrumental produite par Aguirre et Minghus est douce, un poil mélancolique, mais percutante grâce à ses drums bien choisie. Le mix est impeccable (merci Sheldon et le Studio Winslow).