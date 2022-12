Une collaboration ultra Cali ...

Sur une prod aux élans old school, le décor californien fait rêver. Les deux rappeurs, entourés de nombreuses femmes, sapés et apprêtés de la tête au pied, verre à la main, s'ambiancent avec flegme face à l'océan. Le morceau aurait mérité une sortie estivale tant il nous appelle à danser ou chiller au soleil.

Le morceau est le premier que sort Blxst depuis son album "Before You Go" d'avril 2022. Larry lui est encore en promotion de son "Spaceships On the Blade" d'août.