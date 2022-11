C'est l'hymne de la Coupe du monde au Qatar.

Pour fêter le lancement de la Coupe du monde de football au Qatar, le producteur colombien Maluma et la chanteuse américaine Nicki Minaj se sont associés à la chanteuse libanaise Myriam Fares.

Le morceau mêle donc anglais, espagnol et arabe. La production est un mélange d'un hip-hop, R'n'B et d'électro. Le clip se déroule logiquement dans le désert, et mélange images de foot, supporters euphoriques et danseuses

Vous pouvez le regarder en cliquant ici.