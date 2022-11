Lil Uzi Vert déchaîné dans "Just Wanna Rock"

Le clip est incroyable et perché à la fois.

Lil Uzi Vert ne s'arrête quasiment jamais de faire des morceaux, il a toujours un EP, une tape ou un album en préparation. Cette fois, il s'agit de "The P!NK Tape", apparemment attendu pour le mois de décembre. Il s'agira sûrement d'une des plus grosses sorties de la fin d'année en rap US, et il vient d'ailleurs de dévoiler un clip, celui du morceau "Just Wanna Rock". Un morceau qui pourrait bien figurer sur le projet à venir. En tout cas, il a tout d'un morceau viral avec un rythme bien bourrin, presque electro, assez efficace, une sorte de petite choré, et des images complètement perchées avec Lil Uzi qui finit par s'envoler en voiture vers les étoiles, après avoir converti la foule à la folie de sa musique.