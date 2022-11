Avec le titre "Par Terre".

Un fond bleu et une chemise rose pour le Colors de cet artiste congolais qui interprète son morceau "Par Terre". Un décor et des vêtements sobres pour une performance douce et mélodieuse. De la rumba congolaise et une bouffée d'air pur qui fait du bien. L'artiste de 44 ans s'essaye à l'exercice d'un Colors sans fioritures.