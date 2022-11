Le "Rich Spirit" de Kendrick Lamar

Troisième extrait clippé de l'album "Mr. Morale & the Big Steppers" sorti le 13 mai 2022.

Comme à son habitude, K Dot nous offre un clip esthétique, aux multiples interprétations possibles. Esseulé dans une grande et luxueuse maison, il danse avec une gestuelle pouvant rappeler celle de Johnny Depp en Jack Sparrow. Dirigé par Calmatic, le clip montre un Kendrick allongé par terre, paranoïaque, ou en train de parler à un téléphone dont la ligne est coupée. Au fur et à mesure, il devient évident que quelque chose ne va pas dans sa tête. C'est beau et envoûtant. Le morceau minimaliste et mélancolique à la prod planante colle parfaitement aux images. Encore une masterclass du rappeur de Compton.

La vidéo sort peu de temps après l'annonce des 8 nominations de l'artiste aux prochains Grammy Awards le 6 février 2023.