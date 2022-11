Un clip esthétique pour un morceau dansant.

Des décors soignés pour ces deux beaux gosses dans un morceau chill aux refrains entêtants. Danseuses et beaux diamants, Hache-P nous offre un clip tout en finesse, sensuel et esthétique. Réalisé par San Kayzen et Elina Chantel, sur une prod d'Ogy Beat, le clip "BANK (FAYAH)" est sorti le 16 novembre. Le morceau était une exclu de la mixtape "GROS GAMIN" de Hache-P disponible partout depuis fin septembre.