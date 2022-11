Le clip est extrait de la mixtape "Le Phénomène".

Quatre mesures chacun pendant trois minutes de prod énervée dans ce duel entre La Peee et ZeGuerre. Le MIC est au milieu du ring et les lascars entourent les MCs. Le décor est posé par Cédrick Cayla et Skudy à la réalisation sur une prod de Sayenbeats et Neptune. Le titre est extrait de la mixtape "Le Phénomène" sortie en septembre dernier !