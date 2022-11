Paris-London, l'évidence.

On l'attendait, on n'est pas déçu. Le featuring entre l'Anglais Headie One et le Français Koba Lad tient toutes promesses. Le clip nous fait d'ailleurs voyager entre Paris et Londres.

Avec cette vidéo, Headie One annonce également une mixtape "No borders" avec des featurings venus de toute l'Europe et qui sortira le 11 novembre prochain.