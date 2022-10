VVES très sombre dans "VV Part. 2"

Le rappeur livre un nouveau banger.

VVES continue de choquer l'assistance à chaque nouvelle sortie. Si on n'a toujours pas d'album à se mettre sous la dent, le rappeur a des dizaines de freestyles déjà publiés sur sa chaîne, dont certains ont de très beaux scores de vues. L'artiste de Montreuil a décidé cette semaine de livrer un nouveau banger, et c'est réussi une fois de plus avec "VV Part. 2", la suite de son freestyle sorti il y a 6 mois. Cette fois, on est dans une ambiance encore plus sombre, mais c'est toujours aussi efficace, checkez ça.