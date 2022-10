Le phénomène marseillais Kyzi enchaîne avec le clip "Y’a personne" !

Découvrez le nouveau clip "Y’a personne" de Kyzi !

Suite à son retour fracassant avec le clip "Kamar", en hommage à l'ancien joueur de foot de l’OM du même nom et une année 2022 plus que productive, le rappeur marseillais Kyzi, originaire des quartiers sud, continue sa rentrée aussi déterminé et productif qu’ambitieux.

Moins de vingt jours après la sortie du titre « J’suis dans la zone », l’artiste récidive et dévoile le clip "Y'a personne" en featuring avec Binx.

Cette fois-ci, Kyzi s’attaque de nouveau à une prod de Mylap : une instrumentale sombre, obscure et ténébreuse à tendance très drill.

L'artiste aux multiples facettes (rappeur, auteur/compositeur, DJ) révèle un couplet plein d’énergie, kické et incisif pour laisser place à un couplet chanté. Autant le dire, Kyzi n’a rien perdu de sa technicité et de sa maîtrise des mots et de son flow.

La recette est impeccable pour un feat abouti, accompli et cohérent. Le visuel, estampillé Hansley, illustre avec brio les deux marseillais, sublimant le titre dans une harmonie totale en plongeant entièrement dans l’univers du rappeur.

Signé sur son propre label Forza Records, Kyzi jongle entre artistique et business d’une main de fer. Repéré par l’Olympique de Marseille pour leurs désormais populaires "OM Sessions", et de plus en plus installé dans le paysage musical rap marseillais, le rappeur issu de La Cravache, dans le 9ème arrondissement de la Cité Phocéenne, concocte, à coup sûr, une fin d’année sur les chapeaux de roues.

Découvrez le nouveau clip "Y’a personne" de Kyzi dès maintenant sur Générations !