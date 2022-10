Doria et Uzi au top dans "Changer"

Un freestyle de qualité !

Doria continue de montrer à chaque morceau qu'elle est plus que douée et mérite une place dans le top. Cette fois, elle est de retour avec la suite de sa série de freestyles diffusés uniquement sur TikTok et Instagram. Pas de clip Youtube donc, mais la qualité est au rendez-vous, avec pour commencer un invité de marque en la personne de Uzi. Le morceau s'appelle "Changer" et il est extrait d'un futur projet, "MDP 2", qui est en préparation. Le freestyle est une petite dinguerie dans laquelle Doria découpe l'instru à merveille soutenue par Uzi et son talent pour ambiancer même les morceaux les plus streets. Le tout, dans une voiture à l'arrêt et en noir et blanc. On valide !