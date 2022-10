Un feat avec Freeze Corleone.

On parle de plus en plus de Prince Waly mais à juste titre. La preuve une nouvelle fois avec "Balotelli", un gros feat avec Freeze Corleone, issu de son dernier projet, "Moussa" et produit par JayJay, LamaOnTheBeat & 3010. A noter aussi que c'est le photographe du rap français Fifou qui coréalise le clip avec Ronin161. Autant de raisons d'aller regarder cette vidéo.