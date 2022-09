Le rappeur de New York kicke à fond !

Vado lâche un morceau aux sonorités old school avec "God Did Freestyle" qui reprend évidemment la prod du fameux morceau que l'on retrouve sur l'album de DJ Khaled. Le rappeur est de retour après "Pressure" et "Respect The Jux", en feat avec Dave East et Lloyd Banks. Il nous envoie un clip simple, aux couleurs assez sombres, mettant en valeur un néon. Une ambiance intimiste, on vous laisse découvrir les images.