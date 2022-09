Un featuring avec Ella Mai.

Ella Mai retrouve son prince charmant dans le nouveau clip de Babyface, "Keep On Fallin" qui illustre leur récente collaboration. Le morceau, qui contient un sample du hit "Can We Talk" de Tevin Campbell sorti en 1993 est extrait du 9e album solo de Babyface, "Girls Night Out," prévu pour le 21 octobre.