Il signe son retour.

Le compte à rebours est terminé, Offset est bel et bien de retour avec son nouveau titre, "5 4 3 2 1" produit par Baby Keem. Il a aussi lancé le clip par la même occasion qui le montre vivant dans un parc d'attractions. A noter que c'est son premier titre solo depuis 2019 et la sortie de son album "Father of 4".